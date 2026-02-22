Ars et Labor-Osteria Grande 1-0 | biancazzurri in vantaggio dopo 4 minuti con Piccioni - DIRETTA

Piccioni segna al quarto minuto e dà il vantaggio all’Ars et Labor, che cerca di tenere il passo con la capolista. La squadra di casa imposta il gioco subito in modo aggressivo, tentando di recuperare lo svantaggio. Nonostante gli sforzi, l’Osteria Grande si difende bene e mantiene il risultato. La partita si anima con occasioni da entrambe le parti, e il pubblico si aspetta un miglioramento nel secondo tempo. La sfida resta aperta fino alla fine.

Il Mezzolara fugge via, sempre più imprendibile. La capolista vince ancora (2-0 al Castenaso) e si accomoda sul divano della domenica con un più che confortevole +13 sull’Ars et Labor, chiamata a rispondere al Paolo Mazza contro Osteria Grande. Nell’impianto di casa, però, i biancazzurri non vincono dal 7 dicembre e la situazione inizia ad essere pesante. La tifoseria ha fatto sapere che continuerà a sostenere la squadra (mentre alcuni tifosi avevano iniziato a paventare l’idea di lasciare le tribune vuote, in segno di protesta), ma chiedendo comunque a Senigagliesi e compagni lo sforzo necessario per consolidare almeno il secondo posto (il Medicina Fossatone incombe a -3). 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Brescello-Ars et Labor 0-0: biancazzurri subito pericolosi con un tiro di Piccioni - DIRETTANella sfida di Coppa Italia tra Brescello e Ars et Labor, le due squadre si affrontano oggi alle 14.

Ars et Labor-Medicina Fossatone 0-1: ospiti avanti dopo 4 minuti con Fini - DIRETTANella sfida tra Ars et Labor e Medicina Fossatone, gli ospiti sono passati in vantaggio al 4’ minuto con Fini.

Argomenti discussi: Tabellino partita Ars Et Labor Ferrara vs Osteria Grande; Parlato prima di Ars et Labor – Osteria Grande: Ci servono i tre punti; Il calendario aggiornato delle partite della SPAL nel campionato d’Eccellenza; Verso Ars et Labor-Osteria Grande, gli avversari: Veniamo al Mazza per far punti.

Ars et Labor subito in vantaggio. 1-0 sull’Osteria Grande – La diretta39' Calcio di rigore Ars et Labor. Sul calcio d'angolo che segue torre di Piccioni e colpo di testa di Cozzari, Jammeh intercetta con le mani 38' Super occasione per i padroni di casa: bellissima imbu ... msn.com

L'Ars et Labor pareggia 0-0 con il Futball Cava Ronco e il Mezzolara sorride: +10Mezzolara 55, Ars et Labor 45, Medicina Fossatone 42, Futball Cava Ronco Forlì e Massa Lombarda 37; Russi 36, Fratta Terme 35, Castenaso 34, Sanpaimola 32, S.Agostino 31; Santarcangelo e Comacchiese ... altarimini.it

