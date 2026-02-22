Arianna fa nome e cognome del coetaneo che ha reso la sua vita un incubo | Non restate mai in silenzio

Arianna Petti, 19enne di Foggia, denuncia un coetaneo ai domiciliari dal 13 febbraio scorso. La giovane afferma che le sue azioni hanno trasformato le sue giornate in un incubo, causando paura e disagio. Arianna si è decisa a parlare pubblicamente, invitando altre vittime a non restare in silenzio. La ragazza racconta come le minacce e le molestie abbiano influenzato la sua vita quotidiana e la sua serenità.

La 19enne vittima di atti persecutori e stalking ripercorre tutta la vicenda e sceglie di rende noto il nome dell'arrestato accusato di atti persecutori Arianna Petti, la 19enne foggiana vittima di atti persecutori, stalking e diffamazione aggravata, sceglie di fare nome e cognome del coetaneo ai domiciliari dal 13 febbraio scorso. “Oggi ho deciso di fare quello che nessuno ha ancora fatto, dirvi il nome dell'individuo che ha reso la mia vita un incubo”. Arianna ripercorre tutta da vicenda. Da maggio a settembre del 2025, come noto, è stata vittima di una “persecuzione metodica e feroce”. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Lorenzo morto nell'esplosione Toyota, il figlio nato dopo la sua morte ha il suo nome e cognome: «Non lo ha potuto conoscere, ma ha i suoi occhi»Lorenzo, nato a marzo con lo stesso nome del padre morto nell’esplosione Toyota a ottobre 2024, rappresenta un legame speciale tra passato e presente.

Deepfake, individuato il responsabile dei manifesti che hanno reso impossibile la vita ad AriannaÈ stato identificato il responsabile dei manifesti che hanno provocato disagi a Arianna, giovane di 19 anni di Foggia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Voglio che sappiate chi è, non deve riaccadere: Arianna Petti fa il nome del persecutore arrestato; Sono tra le migliori uova d’Italia e le produce una allevatrice di galline vicino Roma; Short track: Arianna Fontana alla guida delle azzurre per la staffetta 3000m • Olimpiadi Milano Cortina 2026; Foggia, Arianna Petti torna in video e fa il nome del presunto autore dei manifesti deepfake porn.

Voglio che sappiate chi è: Arianna Petti fa il nome del suo persecutore arrestato una settimana faParla la studentessa che ha denunciato e fatto arrestare un 19enne di Foggia per stalking e deepfake porn: I file trovati nel pc del padre medico estetico ... bari.repubblica.it

Foggia, Arianna Petti torna in video e fa il nome del presunto autore dei manifesti: Ecco chi, lo faccio per me e per voi@arianna_petti #foryou #perte #foryoupage #fyp #pertepagina ? audio originale – ari Foggia, Arianna Petti torna in video e fa il nome del presunto autore dei manifesti deepfake pornograficiFonte: La G ... statoquotidiano.it

Bari "Voglio che sappiate chi è, non deve riaccadere": Arianna Petti fa il nome del persecutore arrestato di Vincenzo Pellico "Voglio che sappiate chi è, non deve riaccadere": Arianna Petti fa il nome del persecutore arrestato Parla la studentessa che ha denun - facebook.com facebook

Foggia, Arianna Petti torna in video e fa il nome del presunto autore dei manifesti deepfake porn - News x.com