L’ultima sfida del Calcio Napoli | evolversi dal modello imprenditore-innovatore al modello impresa-istituzione

SSC Napoli: Governare la Trasformazione – Dal Rischio alla Resilienza Strategica Visione, crescita e progettualità, restano parole da aule di master di strategia aziendale senza un piano di governance. Per Ssc Napoli, che ha dichiarato una volontà evolutiva verso la dimensione di Global Entertainment Company, non si tratta più di immaginare il suo futuro, ma di governarne la complessità. Questa trasformazione porta con sé un insieme di rischi, interdipendenze e tensioni organizzative. Il successo non dipenderà solo dalla qualità della visione, ma dalla capacità del visionario di trasformare il rischio in resilienza e la governance in valore competitivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’ultima sfida del Calcio Napoli: evolversi dal modello imprenditore-innovatore al modello impresa-istituzione

