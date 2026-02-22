Ancona | 3 spettacoli per bambini da Saint-Exupéry ai 400 successi

Un pomeriggio dedicato al teatro per bambini si svolge ad Ancona, portando in scena tre spettacoli che spaziano da Saint-Exupéry ai classici del teatro per ragazzi. La causa è la volontà di offrire ai più piccoli momenti di svago e crescita attraverso storie coinvolgenti. Gli spettacoli attirano famiglie e scuole, creando un’occasione per riscoprire il fascino del teatro dal vivo. La giornata si conclude con un laboratorio creativo per i bambini presenti.

Teatro per i più piccoli: una domenica all'insegna della fantasia nella provincia di Ancona. Un pomeriggio interamente dedicato al teatro e all'immaginazione per i più giovani. Oggi, domenica 22 febbraio 2026, la provincia di Ancona si anima con tre appuntamenti pensati per coinvolgere bambini e famiglie, offrendo un'alternativa culturale stimolante e divertente. Gli spettacoli, in programma a partire dalle ore 17:00, rappresentano un'occasione preziosa per avvicinare le nuove generazioni al mondo del teatro e della narrazione. L'iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di promozione del teatro come strumento di crescita e socializzazione, rappresentando un investimento nel futuro e nella costruzione di una società più consapevole e inclusiva.

