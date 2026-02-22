Anche Tarquinia nel Consorzio industriale del Lazio | Ampliamo la crescita delle aziende

Tarquinia si unisce al Consorzio industriale del Lazio, portando nuove opportunità di sviluppo alle aziende locali. La decisione deriva dalla volontà di favorire investimenti e creare occupazione nel territorio. La città collabora con altri comuni della regione per rafforzare il settore industriale e attrarre nuovi imprenditori. L’ingresso nel consorzio mira a migliorare servizi e infrastrutture, sostenendo la crescita economica locale. La comunità aspetta di vedere i risultati di questa scelta strategica.

Il consiglio comunale ha dato il via libera all'entrata, il sindaco Francesco Sposetti: "Una scelta strategica finalizzata a sostenere e rafforzare il tessuto produttivo locale” Dopo Viterbo, Civita Castellana e Castel Sant'Elia anche Tarquinia entra nel Consorzio industriale del Lazio. Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’adesione, “una scelta strategica finalizzata a sostenere e rafforzare il tessuto produttivo locale”, spiega il sindaco Francesco Sposetti. “Abbiamo scelto di aderire – dichiara –, perché questo consentirà alle nostre imprese di partecipare a bandi di prossima pubblicazione, ampliando così le possibilità di crescita, innovazione e accesso a finanziamenti strategici”. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Civitavecchia, pronta l’adesione al Consorzio Industriale del Lazio: “Nessuna cessione di aree”Il Comune di Civitavecchia ha deciso di aderire al Consorzio Industriale del Lazio per rafforzare lo sviluppo economico locale.

Comunicato Stampa: Programma d'interventi FSC: il bilancio 2025 dei lavori del Consorzio Industriale del LazioIl Consorzio Industriale del Lazio presenta il bilancio dei lavori realizzati nel quadro del Programma d'interventi FSC 2025.

Argomenti discussi: Tarquinia aderisce al Consorzio industriale del Lazio

