Milan Primavera in ansia per Di Siena | ecco le ultime sul suo infortunio
Il Milan Primavera si trova in attesa di aggiornamenti sull'infortunio di Andrea Di Siena, uscito in barella durante la partita contro la Roma. Dopo la vittoria, l'attenzione si concentra sulla possibilità di un problema al ginocchio sinistro del giovane giocatore, che ha suscitato preoccupazione tra tifosi e staff. Restano da chiarire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero previsti.
Dopo la vittoria con la Roma, il Milan Primavera riceve notizie sull'infortunio di Andrea Di Siena, uscito in barella dopo un movimento innaturale del ginocchio sinistro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
