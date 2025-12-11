Il misantropo da Molière in scena al Verdi

Il Teatro Verdi di Monte San Savino ospiterà il 16 dicembre la rappresentazione di “Il misantropo” di Molière, prodotta dalla compagnia Catalyst. Parte della rassegna “L’umano ritrovato”, questa nuova produzione segue il successo de “Il malato immaginario” e propone un affascinante approfondimento sul grande drammaturgo francese.

Arezzo, 11 dicembre 2025 – Luci accese sulla stagione del Teatro Verdi di Monte San Savino per l’arrivo, martedì 16 dicembre alle ore 21:15, de “Il misantropo”, la nuova produzione della compagnia Catalyst, secondo capitolo del percorso “L’umano ritrovato” dedicato a Molière, dopo il successo de “Il malato immaginario”. L’evento è a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi. Lo spettacolo, con adattamento e regia di Riccardo Rombi, porta in scena una delle commedie più lucide e feroci di Molière, un affresco sociale in cui l’autore si diverte a orchestrare un vorticoso carosello di personaggi, come in un immaginario atelier di moda. 🔗 Leggi su Lanazione.it