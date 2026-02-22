Affari Tuoi non va in onda stasera 22 febbraio | De Martino sostituito

Affari Tuoi non va in onda stasera 22 febbraio perché De Martino è stato sostituito all’ultimo minuto. La decisione è stata presa a causa di imprevisti dell’ultimo momento che hanno impedito alla produzione di trasmettere regolarmente. Il pubblico che si aspetta di vedere il programma dovrà trovare un’altra attività per la serata. La trasmissione tornerà in onda domani come previsto, ma questa modifica sorprende gli spettatori abituali.

Chi è abituato a chiudere la giornata con pacchi, regioni e trattative al cardiopalma dovrà cambiare abitudini, almeno per una sera. Domenica 22 febbraio Affari Tuoi non va in onda e il pubblico di Rai1 resta senza il suo appuntamento fisso dell'access prime time. Una pausa che arriva in un momento d'oro del format considerando la centralità conquistata negli ultimi mesi nel palinsesto della rete. Senza Stefano De Martino, il preserale cambia volto e ritmo per lasciare s pazio a un evento internazionale. "Affari Tuoi" non va in onda il 22 febbraio: i motivi. Domenica 22 febbraio niente pacchi, niente regioni e niente balletti: Affari Tuoi si ferma.