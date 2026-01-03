Maxi rissa tra una ventina di persone poi uno viene accoltellato | ancora violenza in Barriera

Nella tarda serata di ieri, nel quartiere di Barriera, si è verificata una violenta rissa tra circa venti persone. L'evento si è concluso con un episodio di aggressione che ha portato al ricovero di un uomo al pronto soccorso di Cattinara, dopo essere stato accoltellato. La situazione evidenzia ancora una volta le preoccupazioni legate alla sicurezza nel quartiere.

Un uomo è finito al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara dopo essere rimasto vittima di un accoltellamento avvenuto in occasione di una maxi rissa scoppiata, poco dopo le 19, nel rione di Barriera. I fatti sono andati in scena tra via Parini e via Foscolo e avrebbero visto coinvolte, stando.

