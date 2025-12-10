Conferenza ad Abano Il cantiere pittorico di Villa Bassi e gli affreschi in Villa Rigoni Savioli
La conferenza ad Abano, intitolata “Il cantiere pittorico di Villa Bassi e gli affreschi in Villa Rigoni Savioli”, fa parte del progetto “Di villa in villa” promosso dal dipartimento dei Beni culturali dell’Università di Padova. Curato da Elena Svalduz, Ludovica Galeazzo, Marsel Giuseppe Grosso, Martina Massaro e Barbara Maria Savy, il progetto propone un ciclo di eventi dedicati alle ville storiche della regione.
“Di villa in villa” è il Progetto di Terza Missione del dipartimento dei Beni culturali dell’Università di Padova curato da Elena Svalduz, Ludovica Galeazzo, Marsel Giuseppe Grosso, Martina Massaro e Barbara Maria Savy che propone un ciclo di eventi, conferenze e visite guidate nelle ville. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
? Giovedì 11 dicembre 2025, dalle ore 17:00, non perdere “Di Villa in Villa”, un incontro dedicato alla villa e alla sua storia. Conferenza “Il cantiere pittorico di villa Bassi e gli affreschi in villa Rigoni Savioli: casi a confronto nel contesto euganeo del primo Seic - facebook.com Vai su Facebook
