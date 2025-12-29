Giro di vite sulla sicurezza il Comune firma l' ordinanza | chiusura anticipata per un locale etnico

Il Comune di Forlì ha emesso un’ordinanza che prevede la chiusura anticipata di un locale etnico in corso Mazzini, per un periodo di sei mesi. La decisione, adottata nell’ambito di un rafforzamento delle misure di sicurezza, stabilisce l’obbligo di chiusura alle 19.30. Questa misura mira a garantire un maggiore controllo e tutela della sicurezza pubblica nel centro cittadino.

Obbligo di chiusura per sei mesi alle 19.30. È quanto ha disposto, attraverso un'ordinanza, l'Amministrazione comunale di Forlì nei confronti di un'attività di ristorazione etnica in corso Mazzini. Il locale era già stato sottoposto dal questore Claudio Mastromattei alla sospensione della licenza.

