Verso Milan-Parma si torna alla sfida pirotecnica del 2006 | 4-3 firmato Kakà Shevchenko e Gilardino

La partita tra Milan e Parma si avvicina, ricordando il match del 2006 finito 4-3 con gol di Kakà, Shevchenko e Gilardino. Quel match rimane uno dei più emozionanti della storia recente tra le due squadre, con continui sorpassi e un finale tra i più spettacolari. I tifosi si preparano a vivere un’altra sfida intensa, con le due formazioni determinate a ottenere i tre punti. La partita promette emozioni fino all’ultimo minuto.

Archiviato il pari con il Como di Cesc Fabregas, il Milan di Massimiliano Allegri si avvicina al ritorno in campo. In occasione della 26^ giornata di Serie A, i rossoneri ospiteranno a 'San Siro' il Parma di Carlos Cuesta domani sera alle ore 18:00. In attesa del match, riviviamo assieme una delle più accese sfide tra queste due squadre. Si torna indietro all'8 gennaio 2006, quando i rossoneri uscirono vincitori (4-3) da una vera battaglia. In gol tutto il tridente milanista: Kakà, Shevchenko e Gilardino. Ecco il racconto della gara! (fonte acmilan.com) - Per la 26a giornata di questa Serie, a San Siro arriva il Parma di Cuesta e il pensiero viaggia con piacere verso gli anni a cavallo tra i '90 e i primi 2000, quelli della Serie A delle sette sorelle. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

