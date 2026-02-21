Verissimo | Rita De Crescenzo Noemi Al Bano e di nuovo Evelina Sgarbi tra gli ospiti

Silvia Toffanin torna a presidiare il weekend di Canale 5 con due nuove puntate di Verissimo, in onda oggi, sabato 21 febbraio, e domani, domenica 22 febbraio. Ecco tutti gli ospiti del weekend. Sabato 21 febbraio – ore 16.30. Sabato a Verissimo, tra pubblico e privato, si racconterà l’attrice Margareth Madè. In studio, per la prima volta, il comico e imitatore Vincenzo De Lucia, che con la conduttrice ha condiviso l’avventura a This is Me. Inoltre, saranno ospiti Corinne Clery e Kaspar Capparoni, reduce dal successo della serie di Canale 5 Una Nuova Vita. Infine, la richiesta di verità e giustizia di Silvia Radin, cugina di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Stefania Sandrelli, Noemi, Vincenzo De Lucia, Rita De Crescenzo tra gli ospiti del weekend di Verissimo 21-22 febbraio

Verissimo, Rita De Crescenzo da Toffanin: tutti gli ospiti

Rita De Crescenzo ospite a Verissimo, ecco quando
Ma quando Rita De Crescenzo sarà ospite a Verissimo? A rivelarlo sono stati i canali ufficiali della trasmissione. L'arrivo dell'influencer è previsto per domenica 22 febbraio, come sempre alle ore 15

Chi è Rita De Crescenzo e perché sarà a 'Verissimo'
Milano, 20 febbraio 2026 – È una star sui social (in particolare su TikTok) e da qualche tempo frequenta anche gli ambienti televisivi: si tratta di Rita De Crescenzo, l'influencer napoletana che dome