Va alla festa di Carnevale con una pistola vera minorenne denunciato | l'arma era alterata

Un minorenne di Godiasco ha portato una pistola vera, alterata, alla festa di Carnevale. La presenza dell'arma ha attirato l'attenzione dei presenti, portando alla sua denuncia. La pistola, nascosta sotto i vestiti, aveva un caricatore pieno e sembrava reale. La polizia, intervenuta sul posto, ha sequestrato l’arma e avviato le verifiche sul suo originale. Il ragazzo ora rischia sanzioni penali per aver portato un’arma non autorizzata.

