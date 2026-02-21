Salice Terme minorenne con pistola finta a una festa di Carnevale in discoteca | denunciato

A Salice Terme, un minorenne è stato denunciato dopo essere stato trovato con una pistola finta durante una festa di Carnevale in discoteca. La presenza dell’arma, che aveva nascosto nella fondina, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. La discoteca, affollata di giovani, si è immediatamente trasformata in un luogo di tensione. Il ragazzo è stato immediatamente fermato e le autorità hanno sequestrato l’oggetto. La vicenda ha suscitato molte preoccupazioni tra i genitori.

© Ilgiorno.it - Salice Terme, minorenne con pistola (finta) a una festa di Carnevale in discoteca: denunciato

Godiasco Salice Terme (Pavia) - Minorenne in discoteca con la pistola nella fondina alla cintura. A una festa di Carnevale. E non era una vera arma fa fuoco, ma è costata ugualmente al giovanissimo una denuncia, in stato di libertà, alla Procura minorile di Milano. I carabinieri della Stazione di Godiasco Salice Terme e del Radiomobile della Compagnia di Voghera, nelle scorse nottate, hanno effettuato servizi straordinari "di prevenzione e repressione dei reati" nell'ambito dei controlli disposti contro la cosiddetta 'malamovida'. In particolare, in una discoteca in località Salice Terme, era prevista una notevole affluenza di adolescenti, in gran parte minorenni, per un party di Carnevale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it Gira tra la folla con una pistola (finta) nel borsello: denunciato un 14enne a MonrealeUn ragazzo di 14 anni è stato denunciato a Monreale dopo aver girato tra la folla con una pistola finta nascosta nel borsello. Spari con una pistola a salve nella notte di Natale. Minorenne denunciato dalla PoliziaNella notte di Natale, la Polizia di Modena ha denunciato un minorenne albanese di 15 anni per aver sparato con una pistola a salve, causando rischi per la sicurezza pubblica. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Un pomeriggio al teatro Cagnoni di Godiasco Salice Terme, un tuffo nel fantastico mondo del ballo, i costumi e le danze faranno rivivere i momenti più romantici dell'epoca del Gattopardo. - facebook.com facebook