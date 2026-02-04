Laura Pausini racconta la sua vita e le sue esperienze musicali in Sky Tg24 | Io Canto 2

Laura Pausini apre il suo cuore in diretta su Sky Tg24, parlando della sua carriera e delle sfide affrontate nel tempo. La cantante romagnola rivela dettagli sulla sua vita e sui progetti futuri, senza fronzoli, in modo diretto e sincero.

**Laura Pausini racconta la sua vita e le sue esperienze musicali in: “Io Canto 2?** In un momento di grande emozione, Laura Pausini torna a parlare di sé con una sincerità rara nel mondo della musica. A vent’anni dalla sua prima opera, “Io Canto”, il suo secondo capitolo – “Io Canto 2” – è un ritorno alle radici, una dichiarazione di amore per la canzone italiana, un omaggio che supera il limite del semplice “copiare” o “rivisitare”. Lo fa in diretta con, e l’album, annunciato ufficialmente per il 4 febbraio 2026, non è soltanto un disco: è un toccante racconto della sua vita artistica, dell’identità che ha sempre cercato di mantenere fedele, malgrado la sua crescente influenza internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Laura Pausini annuncia le nuove date del ‘Io canto world tour’, con tappe in Italia e Europa.

Il 6 febbraio 2026 uscirà il nuovo album di cover di Laura Pausini, intitolato Io Canto 2.

Cosa farà Laura Pausini a Sanremo 2026 per tutte le cinque serateLaura Pausini affiancherà Carlo Conti per tutte le serate di Sanremo, portando sul palco musica, duetti e una presenza centrale e internazionale ... dilei.it

Sanremo 2026, cosa farà Laura Pausini nelle cinque serateLaura Pausini non sarà una presenza occasionale a Sanremo 2026. La cantante accompagnerà il Festival per tutte e cinque le serate, affiancando Carlo Conti i n un ruolo che va oltre la classica co-cond ... napolike.it

Non c’è SANREMO 2026 senza MODA, e la sua protagonista assoluta di quest’anno — LAURA PAUSINI — ha deciso di rendere omaggio a un grande nome dell’eleganza italiana in un modo davvero speciale. La cantautrice romagnola, che affiancherà Carlo facebook

#Sanremo2026 ha la “benedizione” del Presidente Mattarella. Venerdì 13 febbraio Carlo Conti, Laura Pausini e tutti i 30 Big in gara saranno ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È la prima volta in tutta la storia del Festival. x.com