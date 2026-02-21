Un ' Percorso Sensoriale' per sensibilizzare sulla disabilità visiva

Un evento chiamato 'Percorso Sensoriale' mira a far vivere in prima persona le sfide quotidiane delle persone con disabilità visive, attirando l'attenzione sulla necessità di supportare le iniziative dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Pisa. Attraverso percorsi tattili e simulazioni pratiche, i partecipanti sperimentano le difficoltà di orientarsi senza vista. L’iniziativa coinvolge studenti, cittadini e volontari, che vogliono contribuire alla causa con una donazione.

L'iniziativa è stata promossa da ConfOttici Confcommercio Pisa. Devoluto in beneficenza il ricavato all'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Pisa Toccare con mano le difficoltà che incontrano quotidianamente le persone con disabilità visive e sostenere la raccolta fondi per i progetti dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Pisa. Con questo duplice obiettivo ConfOttici Confcommercio Pisa e Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Pisa hanno organizzato 'Percorso Sensoriale', la nuova iniziativa di informazione e sensibilizzazione sul mondo della non vedenza e ipovedenza. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

