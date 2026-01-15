Su Netflix c' è una serie in 8 episodi che è un manuale per capire il caso Groenlandia

Su Netflix è disponibile una serie in otto episodi che analizza il cosiddetto

Tutti alla (ri)scoperta della serie danese che ha profetizzato l'impasse tra la Groelandia e le mire espansionistiche degli Stati Uniti. Il caso Groelandia domina i media. Si è concluso con un nulla di fatto l'incontro a Washington tra la delegazione danese, il Segretario di Stato americano Marco Rubio e il vicepresidente JD Vance. Ma Donald Trump non molla la presa sull'isola glaciale che, col riscaldamento globale, è diventata meta ambita degli USA per sfruttare le rotte artiche e le terre rare che la regione possiede. La questione politica è decisamente complessa, ma su Netflix c'è una serie danese che si è rivelata profetica: Borgen. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

