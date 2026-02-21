Ultimissime Inter LIVE | i nerazzurri trionfano sul Lecce le dichiarazioni nel post partita

L'Inter ha conquistato una vittoria contro il Lecce grazie a un gol decisivo negli ultimi minuti. La squadra ha mostrato determinazione e ha sfruttato un errore avversario per portare a casa i tre punti. I giocatori hanno esultato sul campo e hanno commentato la prestazione nel post partita. I tifosi celebrano il risultato, mentre la squadra si prepara per la prossima sfida. La gara ha confermato il momento positivo dei nerazzurri in campionato.

© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: i nerazzurri trionfano sul Lecce, le dichiarazioni nel post partita

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di SABATO 21 FEBBRAIO. Conferenza stampa Chivu post Lecce Inter: «Col Bodo ce la giocheremo! Per me non ci sono titolari, ho un gruppo di ragazzi fantastici» Conferenza stampa Chivu post Lecce Inter: le parole del tecnico dei nerazzurri dopo il successo ottenuto stasera in campionato Lecce Inter 0-2: Mkhitaryan e Akanji! Chivu la vince con i cambi e sale a +10 Appuntamento alle 18 al Via del Mare per Lecce Inter, match valevole per la 26^ giornata di Serie A 202526 Probabili formazioni Lecce Inter, Chivu in emergenza lancia Diouf. 🔗 Leggi su Internews24.com Ultimissime Inter LIVE: i nerazzurri trionfano a Marassi contro il GenoaSegui le ultime novità in tempo reale con le Inter Live: la vittoria dei nerazzurri a Marassi contro il Genoa è solo l'ultimo episodio di una giornata ricca di aggiornamenti. Ultimissime Inter LIVE: i nerazzurri trionfano a Marassi. Vetta della classifica e testa alla SupercoppaSegui le ultime novità in tempo reale: l'Inter vince a Marassi, conquistando la vetta della classifica. ULTIMISSIME Inter-Lecce, STOP Calha, squalifica CONTE - INTER NEWS Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bodo Glimt-Inter, dove vedere i playoff di Champions League in tv e streaming; Inter, difesa horror nelle ultime gare ad eliminazione diretta: ha subito 14 goal; Inter-Juventus, dove vedere il derby d'Italia in tv: gli orari; Formazioni ufficiali Inter-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Dumfries, Barella, Calhanoglu, Thuram, Pio Esposito, Conceiçao, McKennie, Kelly e Miretti. Lecce-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Serie ALa diretta live di Lecce-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Diretta Lecce Inter/ Streaming video tv: match iportante per entrambe! (Serie A, oggi 21 febbraio 2026)Diretta Lecce Inter streaming video tv: i nerazzurri si lanciano verso il derby sperando di ottenere un'altra vittoria per l'eventuale allungo. ilsussidiario.net Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Lecce- #Inter x.com Viviamo insieme la vigilia di Lecce-Inter, match in programma domani pomeriggio al Via del Mare. Le ultimissime dall'infermeria, le news alla vigilia e la probabile formazione. - facebook.com facebook