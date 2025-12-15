Ultimissime Inter LIVE | i nerazzurri trionfano a Marassi Vetta della classifica e testa alla Supercoppa
Segui le ultime novità in tempo reale: l'Inter vince a Marassi, conquistando la vetta della classifica. La squadra si prepara ora alla Supercoppa, mentre i tifosi restano aggiornati sulle notizie più importanti del giorno. Redazione Inter News 24 vi offre tutte le informazioni più recenti e dettagliate sul mondo nerazzurro.
Genoa Inter, successo importante dei nerazzurri del match delle 18 di Serie A. Il resoconto della sfida giocata in Liguria - Genoa Inter, i nerazzurri portano a casa una vittoria fondamentale in chiave campionato e si portano al primo posto in classifica. lazionews24.com
Pagelle Genoa-Inter 1-2: non basta Vitinha, Bisseck e il solito Lautaro regalano il primo posto ai nerazzurri - L'Inter si porta avanti con Bisseck e Lautaro, Vitinha riapre la sfida: nerazzurri primi da soli. sport.virgilio.it
