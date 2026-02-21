Trump Shock | Dazi Globali al 10% Rischio Catene

Donald Trump ha deciso di aumentare i dazi al 10% su diversi prodotti importati, colpendo i mercati di tutto il mondo. Questa mossa mira a proteggere le industrie nazionali, ma rischia di scatenare una reazione a catena di tariffe più alte e tensioni commerciali. Le aziende europee e asiatiche si preparano a rivedere le loro strategie, mentre le borse reagiscono con volatilità. La novità potrebbe influenzare il costo delle merci nei prossimi mesi.

Trump Rilancia i Dazi: Una Nuova Ondata Protezionistica Sull’Economia Globale. L’amministrazione dell’attuale presidente Donald Trump ha compiuto una mossa significativa nel panorama commerciale internazionale, annunciando l’imposizione di dazi globali del 10% su un’ampia gamma di prodotti importati. L’ordine esecutivo, reso noto il 21 febbraio 2026, entrerà in vigore il 24 febbraio e rappresenta un ritorno a politiche protezionistiche che avevano caratterizzato il primo mandato del presidente. Questa decisione giunge in un momento di crescente incertezza economica e dopo una recente battuta d’arresto legale per la Casa Bianca.🔗 Leggi su Ameve.eu

I nuovi dazi globali di Trump al 10%Il presidente Trump ha annunciato di aver firmato nuovi dazi del 10% su tutte le importazioni internazionali, un provvedimento che interesserà molti paesi.

Trump sfida l’Europa: dazi shock sul vino, Groenlandia strategica, tensioni globali in crescitaLe tensioni tra Stati Uniti ed Europa si intensificano, coinvolgendo questioni commerciali, geopolitiche e territoriali.

