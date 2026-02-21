Trump Shock | Dazi Globali al 10% Rischio Catene

Da ameve.eu 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump ha deciso di aumentare i dazi al 10% su diversi prodotti importati, colpendo i mercati di tutto il mondo. Questa mossa mira a proteggere le industrie nazionali, ma rischia di scatenare una reazione a catena di tariffe più alte e tensioni commerciali. Le aziende europee e asiatiche si preparano a rivedere le loro strategie, mentre le borse reagiscono con volatilità. La novità potrebbe influenzare il costo delle merci nei prossimi mesi.

Immagine generica

Trump Rilancia i Dazi: Una Nuova Ondata Protezionistica Sull’Economia Globale. L’amministrazione dell’attuale presidente Donald Trump ha compiuto una mossa significativa nel panorama commerciale internazionale, annunciando l’imposizione di dazi globali del 10% su un’ampia gamma di prodotti importati. L’ordine esecutivo, reso noto il 21 febbraio 2026, entrerà in vigore il 24 febbraio e rappresenta un ritorno a politiche protezionistiche che avevano caratterizzato il primo mandato del presidente. Questa decisione giunge in un momento di crescente incertezza economica e dopo una recente battuta d’arresto legale per la Casa Bianca.🔗 Leggi su Ameve.eu

I nuovi dazi globali di Trump al 10%Il presidente Trump ha annunciato di aver firmato nuovi dazi del 10% su tutte le importazioni internazionali, un provvedimento che interesserà molti paesi.

Trump sfida l’Europa: dazi shock sul vino, Groenlandia strategica, tensioni globali in crescitaLe tensioni tra Stati Uniti ed Europa si intensificano, coinvolgendo questioni commerciali, geopolitiche e territoriali.

Supreme Court Overturns Trump Tariffs, Shaking Global Trade!

Video Supreme Court Overturns Trump Tariffs, Shaking Global Trade!
Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Trump, nuovi dazi dopo stop Corte Suprema: da rimborsi accordo con Ue (e Italia), cosa succede; Corte Suprema Usa, chi sono i giudici che hanno votato contro i dazi di Trump; Carney globale | Il Canada sta creando un’alleanza economica per aggirare i dazi di Trump; Il caso delle tariffe di Trump potrebbe ricevere una decisione già venerdì: i mercati potrebbero affrontare una nuova turbolenza.

Il boomerang dei dazi, ecco perché i nodi vengono al pettineI nodi vengono al pettine. I dati più aggiornati sul prodotto interno lordo americano non sono buoni. Il deficit commerciale statunitense a fine 2025 si è ridotto nei ... ilmattino.it