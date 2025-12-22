Le voci e le note illuminano le feste

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La musica ci regala emozioni in queste giornate di festa. " Lux in tenebris lucet " è il titolo del Concerto di Santo Stefano che si rinnoverà in Cattedrale a Modena venerdì 26 alle 15.30: la Cappella Musicale del Duomo diretta da Francesco Saguatti (nella foto) alternerà esecuzioni musicali a letture tratte dai messaggi natalizi dell’arcivescovo. Alla compagine corale si uniranno gli organisti Stefano Pellini e Davide Zanasi, con Francesco Gibellini alla tromba e i solisti Michele Gaddi e Roberto Baccarini. I maestri Pellini e Gibellini suoneranno già stasera nella chiesa di Camposanto, affiancando la corale Sant’Eurosia diretta da Lorenzo Barbieri per celebrare il restauro dell’organo settecentesco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

le voci e le note illuminano le feste

© Ilrestodelcarlino.it - Le voci e le note illuminano le feste

Leggi anche: Addobbi, musica e arte. Le feste illuminano Umbertide a suon di eventi e iniziative

Leggi anche: Villaggi, mercatini e Natale in Teatro : si illuminano le feste messinesi fino all'Epifania

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Le voci e le note illuminano le feste.

voci note illuminano festeLe voci e le note illuminano le feste - "Lux in tenebris lucet" è il titolo del Concerto di ... ilrestodelcarlino.it

Hanukkah in the Old City of Jerusalem Light in Darkness

Video Hanukkah in the Old City of Jerusalem Light in Darkness

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.