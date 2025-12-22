Le voci e le note illuminano le feste
La musica ci regala emozioni in queste giornate di festa. " Lux in tenebris lucet " è il titolo del Concerto di Santo Stefano che si rinnoverà in Cattedrale a Modena venerdì 26 alle 15.30: la Cappella Musicale del Duomo diretta da Francesco Saguatti (nella foto) alternerà esecuzioni musicali a letture tratte dai messaggi natalizi dell’arcivescovo. Alla compagine corale si uniranno gli organisti Stefano Pellini e Davide Zanasi, con Francesco Gibellini alla tromba e i solisti Michele Gaddi e Roberto Baccarini. I maestri Pellini e Gibellini suoneranno già stasera nella chiesa di Camposanto, affiancando la corale Sant’Eurosia diretta da Lorenzo Barbieri per celebrare il restauro dell’organo settecentesco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
