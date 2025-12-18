Un uomo senza laurea ha insegnato per anni, dichiarando titoli falsi, causando un danno erariale che ora deve risarcire. La vicenda evidenzia come l'inganno possa avere conseguenze legali severe, sottolineando l'importanza della trasparenza e della legalità nel settore dell’istruzione.

Aveva insegnato per anni in diversi istituti superiori dichiarando titolo di studio mai conseguiti. Per questo motivo, un 39enne è stato condannato dalla Corte dei Conti della Lombardia a restituire oltre 63mila euro al ministero dell’Istruzione e del Merito, pari all’intero ammontare degli stipendi percepiti tra il 2021 e il 2024. Il docente aveva infatti sostenuto di essere in possesso di due lauree in Ingegneria gestionale della logistica e della produzione conseguite presso l’Università Federico II di Napoli, titoli risultati poi completamente falsi. I primi incarichi e le false dichiarazioni . 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Insegna per anni alle superiori, ma non ha mai conseguito la laurea: 39enne deve restituire 63mila euro di stipendi

Leggi anche: In caso di crisi «tenete contanti in casa», il consiglio della Bce per sopravvivere 72 ore: quanto deve avere ogni famiglia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Insegna per un sacco di anni senza avere una laurea, quanto deve restituire il finto prof. «L’ho fatto per necessità.

Insegna nei licei lombardi tre anni senza laurea, condannato a restituire 63mila euro, lui: “Nessuno si è mai lamentato” - Il sistema inizia a incrinarsi quando la segreteria scolastica avvia un controllo diretto presso l’ Università Federico II, che smentisce l’esistenza di qualsiasi titolo intestato all’uomo. msn.com