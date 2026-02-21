Trapianto Napoli Rubano | Profondo dolore per morte bimbo accertare eventuali responsabilità

Il trapianto a Napoli ha portato alla morte di un bambino, causando grande dolore nella comunità. La famiglia di Domenico chiede chiarezza e giustizia, sospettando possibili negligenze durante l’intervento. La vicenda ha acceso l’attenzione su eventuali responsabilità e sulle procedure adottate. Le autorità sanitarie hanno avviato accertamenti per chiarire quanto accaduto. La comunità aspetta risposte concrete per comprendere meglio questa drammatica perdita.

Tempo di lettura: 2 minuti “ In un momento di dolore profondo per la tragica scomparsa del piccolo Domenico, il dovere delle istituzioni è quello di pretendere verità e trasparenza, senza omissioni e senza zone d’ombra. Dalla lettura del Decreto Presidente Giunta regionale Campania n. 69 del 16092024 emerge che al Coordinatore del Centro Regionale Trapianti sono attribuite funzioni precise e rilevanti. In particolare, il decreto di nomina stabilisce espressamente – al punto 5 – che il Coordinatore debba provvedere a coordinare la verifica dell’attuazione della programmazione e degli indirizzi gestionali, dell’attività di procurement e della formazione degli operatori della rete. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Napoli, trapianto di cuore “bruciato” a un bimbo di 2 anni. Sospesi i chirurghi. Il dolore della madre: “Rischia di morire in poche ore”A Napoli, un bambino di 2 anni rischia di morire poche ore dopo un trapianto di cuore.

