Napoli furto alla redazione di Repubblica | rubati sei computer portatili

Nella redazione di Napoli di Repubblica, nei giorni scorsi, si è verificato un furto che ha portato alla sottrazione di sei computer portatili. L'episodio è stato segnalato alle autorità competenti, che stanno conducendo le indagini per individuare i responsabili. La redazione sta adottando le misure necessarie per garantire la sicurezza e tutelare i dati sensibili presenti nei dispositivi sottratti.

La redazione napoletana del quotidiano Repubblica è stata vittima di un furto nei giorni scorsi, durante il quale sei computer portatili sono stati sottratti dagli uffici della testata. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha espresso la propria ferma condanna per l'accaduto, sottolineando come episodi di questo tipo non colpiscano solo una singola attività.

Napoli, colpo nella notte di Capodanno: furto nella redazione di Repubblica - Furto nella notte di San Silvestro nella redazione napoletana di Repubblica. msn.com

Furto nella redazione napoletana del quotidiano “la Repubblica” a Chiaia: rubati i computer - Ladri in azione nella redazione napoletana del quotidiano "la Repubblica", alla Riviera di Chiaia. fanpage.it

