Torna sabato lo Sbaracco Day | Un’iniziativa che aiuta i negozi e attira persone in città

Lo Sbaracco Day torna sabato 28 febbraio, portando aria fresca nel centro storico di Reggio Emilia. La manifestazione, giunta alla diciannovesima edizione, favorisce i negozi locali e attira numerosi clienti da tutta la città. Durante l’evento, i negozi proporranno sconti significativi su diversi articoli, offrendo un’opportunità di risparmio ai consumatori. Questa iniziativa, organizzata da Cna Turismo e Commercio, si conferma come un’occasione per rivitalizzare il cuore commerciale di Reggio Emilia.

Ad alleviare un po’ i tempi duri che toccano al nostro centro storico, si appresta ad arrivare una boccata d’ossigeno e shopping sfrenato: sabato prossimo, 28 febbraio, torna l’appuntamento con lo Sbaracco Day per i commercianti del centro storico e Cna Turismo e Commercio Reggio; la diciannovesima edizione della "giornata più conveniente che ci sia" dice l’associazione di categoria. La formula vincente dello Sbaracco Day è "ribassare ulteriormente i prezzi degli articoli della stagione appena conclusa, per aiutare i commercianti a chiudere il periodo dei saldi con vendite maggiori". Si apre quindi la caccia al miglior prezzo in tutti i negozi aderenti del centro storico di Reggio, che a oggi sono circa una sessantina, con nuovi arrivi anche in ambito vintage.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

