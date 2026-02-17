Perugia super saldi in centro storico | appuntamento con lo shopping torna lo Sbaracco

Perugia si anima di nuovo con i super saldi in centro storico, dopo che il Consorzio Perugia in Centro ha deciso di organizzare lo Sbaracco, sostenuto dal Comune, per attirare clienti e rilanciare il commercio locale. Le vie dell’acropoli si riempiranno di negozi pronti a svuotare le scorte, offrendo sconti fino al 70%. La manifestazione si terrà tra fine marzo e inizio aprile, portando molti visitatori e appassionati di shopping nel cuore della città.

Le vie dell'acropoli si preparano a una nuova edizione dello Sbaracco, l'iniziativa promossa dal Consorzio Perugia in Centro, con il patrocinio del Comune di Perugia. L'appuntamento è fissato per venerdì 20 e sabato 21 febbraio 2026. Per due giorni, decine di attività commerciali e artigianali — dall'abbigliamento all'oggettistica, fino alle eccellenze dell'artigianato — varcheranno la soglia dei propri negozi per incontrare cittadini e visitatori direttamente in strada, trasformando corso Vannucci, via Mazzini, via Oberdan, piazza Matteotti e i borghi in un grande mercato a cielo aperto. "Il commercio di prossimità sta attraversando una stagione di grandi trasformazioni e non poche difficoltà, stretto tra i costi di gestione e la concorrenza dell'online — dichiara Paolo Mariotti, presidente del Consorzio Perugia in Centro —.