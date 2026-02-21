Torino Juve Primavera LIVE | le formazioni ufficiali a breve il fischio d’inizio

La partita tra Torino e Juve Primavera si svolge oggi, con il calcio d’inizio previsto tra pochi minuti. Le due squadre si sfidano nella 26ª giornata del campionato 202526, in un match che promette emozioni intense. I tifosi sono già radunati sugli spalti, pronti a sostenere le proprie squadre. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le squadre si apprestano a scendere in campo. La cronaca inizia tra poco.

Torino Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 26ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera è reduce dalla vittoria per 2-1 contro il Monza a Vinovo. Ora per i bianconeri è tempo di derby della Mole in casa del Torino. Torino Juve Primavera 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 13.00 Migliore in campo Juve. Al termine del match Torino Juve Primavera 0-0: risultato e tabellino. Torino: Santer, Pellini, Carrascosa, Gabellini, Ballanti, Zaia, Kugyela, Sandrucci, Acquah (C), Liema, Bonacina. A disposizione: Cereser, Ferraris, Zeppieri, Perez, Kelechi, Conzato, Manzi, Tonica, Gatto, Nascimento, Brzyski.