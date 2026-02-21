Tonina sulla sanità | In difficoltà? Solo il 7% degli utenti rinuncia alle visite specialistiche

Tonina ha commentato i recenti dibattiti sulla sanità trentina, evidenziando che solo il 7% degli utenti rinuncia alle visite specialistiche. La politica ha sottolineato come le attese e le rinunce siano meno gravi di quanto si dica, grazie a un sistema che garantisce accesso rapido alle cure. La responsabile della sanità ha anche ricordato che la maggior parte delle persone riceve le prestazioni senza problemi. Questo dato contrasta le voci critiche che puntano il dito sui tempi di attesa.

"Di fronte alle critiche che descrivono il sistema sanitario trentino come 'in difficoltà', in particolare sul tema delle liste di attesa o su presunte percentuali molto elevate di rinuncia alle cure, è necessario riportare il dibattito su un piano oggettivo, fondato sui dati e sull'andamento reale dei servizi". Così l'assessore provinciale alla sanità Mario Tonina in merito al rapporto sulla Sussidiarietà 2025-2026. E ancora: "I dati disponibili restituiscono infatti un quadro di progressivo miglioramento, con indicatori di accesso stabilizzati su valori favorevoli, un utilizzo crescente dei canali digitali e performance del Cup in netto recupero.