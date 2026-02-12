Tagli alle visite specialistiche troppi dubbi

Il nodo dei tagli alle visite specialistiche torna al centro del dibattito. Il governatore dell’Emilia Romagna e l’assessore alla sanità spiegano perché i medici di base non devono più prescrivere alcuni esami. La decisione ha sollevato più dubbi che certezze tra cittadini e medici, che chiedono chiarimenti sui rischi di ridurre le prestazioni sanitarie. Intanto, la questione resta aperta, con molte incognite su come cambierà l’accesso alle cure.

Ho letto le dichiarazioni del governatore dell'Emilia Romagna e dell'assessore alla sanità che ci spiegano perché i medici di base non devono più prescrivere certi esami. Vogliono solo tagliare le prestazioni sanitarie e non realizzare una migliore risposta medica. Dove sono finite le raccomandazioni a fare prevenzione? I medici di base vengono considerati talmente di poco che non potranno più decidere esami o visite. Corrado Masetti Risponde Beppe Boni Proprio no, personalmente non mi convince il nuovo quadro organizzativo messo in piedi dalla Regione per razionalizzare il numero di esami specialistici ritenuti eccessivi.

