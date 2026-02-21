Terremoto di magnitudo 4,5 in Campania nella notte Zona del Cilento

Un terremoto di magnitudo 4,5 ha colpito la zona del Cilento nella notte, causando paura tra i residenti. La scossa è stata avvertita chiaramente in diversi paesi, facendo tremare edifici e vetri. Non si segnalano ancora danni gravi, ma molte persone sono scese in strada in cerca di sicurezza. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutano eventuali conseguenze più serie. La paura si è diffusa tra i cittadini, che temono altre scosse.

© Noinotizie.it - Terremoto di magnitudo 4,5 in Campania nella notte Zona del Cilento

L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it Terremoto di magnitudo 5,1 in Calabria nella zona dello stretto All'albaNella zona dello Stretto di Messina, all'alba di oggi si è verificato un terremoto di magnitudo 5,1 con epicentro in mare Ionio. Terremoto nella notte, scossa di magnitudo 5.6Nella notte si è verificata una potente scossa di magnitudo 5. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Terremoto di magnitudo 4,5 a Montecorice in provincia di Salerno; Sciame sismico in mezzo al mare, sei scosse di terremoto nella notte tra Ustica e le Eolie; Terremoto, scossa di magnitudo 2 a Castellina in Chianti; Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.2: epicentro a 3 km da Pozzuoli e Quarto. Terremoto nel Salernitano, paura nella notte: scossa di magnitudo 4.5 a MontecoricePaura nel cuore della notte nel Salernitano. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 è stata registrata a pochi chilometri da Montecorice, in provincia di ... cronachedellacampania.it Terremoto a Salerno, forte scossa di magnitudo 4.5 scuote la provincia. Trema la CampaniaUna forte scossa di terremoto ha svegliato la provincia di Salerno nelle prime ore di sabato 21 febbraio 2026. Secondo i dati ufficiali ... msn.com Terremoto di magnitudo 4.5 nel Salernitano x.com TERREMOTO NEL CILENTO: SCOSSA NELLA NOTTE, NESSUN DANNO Una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 è stata registrata all'1:28 di questa notte nel Cilento, a 2 chilometri da Montecorice. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulc - facebook.com facebook