Terni campionati italiani Rowing | oltre quattrocento atleti protagonisti GALLERIA FOTOGRAFICA

Un weekend all’insegna dello sport è andato in scena al PalaDeSantis. I campionati italiani di indoor rowing hanno infatti richiamato quasi 400 atleti tra giovani, assoluti, master, paralimpici e special olympics, provenienti da tutta la penisola. L’organizzazione è stata a curata dalla. 🔗 Leggi su Ternitoday.it