Tanti progetti realizzati sulla salute

La sindaca Serena Arrighi ha spiegato che i ritardi nei cantieri della sanità sono dovuti a problemi di approvvigionamento delle attrezzature. I sindacati si sono detti preoccupati per i tempi di consegna delle strutture sanitarie, che influenzano direttamente i servizi ai cittadini. Arrighi ha confermato che sono in corso interventi per accelerare i lavori e garantire l'apertura delle nuove strutture il prima possibile. La questione resta al centro del dibattito locale.

© Lanazione.it - "Tanti progetti realizzati sulla salute"

La sindaca Serena Arrighi risponde ai sindacati dopo che si sono detti "sconcertati sul mancato rispetto dei tempi nei vari cantieri della sanità ". Cgil, Cisl e Uil hanno tirato le orecchie alla Arrighi sui cronoprogrammi dei progetti della sanità. Tutta una serie di ritardi che i sindacati avevano preannunciato e che Asl ha confermato. "I sindacati hanno ragione a denunciare i ritardi nei cantieri della sanità territoriale - scrive la prima cittadina -, comprendo le preoccupazioni espresse e condivido la richiesta di tempi certi e risposte concrete per Carrara. Proprio per questo, come presidente della Conferenza zonale, sono stata la prima a chiedere l’attivazione di un tavolo stabile di confronto tra Comuni, Asl e Regione, uno strumento che in precedenza non esisteva e che oggi consente di monitorare in modo trasparente lo stato di avanzamento degli interventi.🔗 Leggi su Lanazione.it Niscemi e quei progetti mai realizzati per la frana del 1997A Niscemi, la frana del 1997 ha lasciato dietro di sé più di vent’anni di promesse non mantenute. Cascata delle Marmore, grandi progetti futuri ma viene segnalato il degrado: "Tanti disservizi, pessimo biglietto da visita per i tanti turisti"Con l’arrivo della stagione turistica primaverile, il Circolo del Partito Democratico di Marmore esprime preoccupazione per lo stato di degrado del Parco Campacci e dell’accesso al Belvedere superiore della Cascata delle Marmore. Le vostre domande più frequenti || Podcast Progetto Salute Ep.38 Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tanti progetti realizzati sulla salute; Advisio costruisce un ponte tra AI & Retail: Gianluca Cappelli, CSO dell’azienda, commenta il successo ottenuto in GDO; Più di 100 km di piste e tanti eventi. La rivoluzione corre su due ruote; Rozzano, la ministra Bernini dà il via a un murale su un palazzo Aler e a otto progetti di rigenerazione urbana. Per qualche giorno sarò assente dalla pagina, ho tanti progetti, storie in sospeso che avrei voluto condividere con voi, ma a breve ho un corso di formazione in veste di relatore; sto predisponendo la presentazione e i materiali. A presto - facebook.com facebook