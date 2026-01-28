Niscemi e quei progetti mai realizzati per la frana del 1997

A Niscemi, la frana del 1997 ha lasciato dietro di sé più di vent’anni di promesse non mantenute. Nonostante l’emergenza fosse nota da tempo, nessuno ha mai messo in campo interventi concreti. Nel corso degli anni, vari progetti sono stati avviati, ma poi sono stati abbandonati o cancellati. E ora, anche i fondi del PNRR sembrano aver ignorato questa zona, lasciando la comunità senza risposte.

Progetti abbandonati vecchi decenni e piani moderni che hanno completamente tralasciato il paese. C'è anche questo tra le case e le auto trascinate via dalla frana di Niscemi, che ha costretto quasi duemila persone a sfollare dalle loro abitazioni. Dopo l'ultima frana, che il 13 ottobre del 1997 aveva coinvolto il costone sud della città in provincia di Caltanissetta, la Regione Sicilia aveva elaborato un programma di prevenzione e consolidamento della zona. Che finì in un nulla di fatto., Tutto, appunto, ha inizio quel 13 ottobre 1997. Il dissesto colpisce i quartieri Sante Croci, Pirillo e Canalicchio, abbattendo 48 edifici e costringendo circa 400 persone a lasciare le proprie case.

