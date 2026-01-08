Renault Austral full hybrid | è tempo di restyling per il SUV ibrido francese

La Renault Austral full hybrid, aggiornata nel 2025, si presenta come un SUV compatto che perfeziona le caratteristiche già apprezzate. Con un focus su comfort, dotazioni e maggiore efficienza del sistema E-Tech da 200 CV, questa versione riflette una fase di maturità, mantenendo l’impostazione originale e migliorando gli aspetti più rilevanti per un’esperienza di guida equilibrata e sostenibile.

Con l'aggiornamento 2025, la Renault Austral entra in una fase di piena maturità. Il SUV compatto francese non cambia radicalmente impostazione, ma lavora di fino su ciò che già funzionava, migliorando comfort, dotazioni e soprattutto l' efficienza del sistema full hybrid E-Tech da 200 CV. Una motorizzazione che rappresenta il cuore della gamma e che, come dimostrano i dati di utilizzo reale, riesce a coniugare prestazioni brillanti, grande silenziosità e consumi sorprendentemente contenuti anche su percorrenze medio-lunghe. La Austral 2025 si propone così come un'auto trasversale, adatta all'uso quotidiano ma anche ai lunghi viaggi, senza l'ansia da ricarica tipica delle elettriche.

