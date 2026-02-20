Sanremo Roberto Sergio smentisce l’annuncio su Stefano De Martino | Coinvolto in una gag da Fiorello
Roberto Sergio ha chiarito che Stefano De Martino non è coinvolto in nessuna gag con Fiorello, come annunciato in precedenza. La notizia aveva generato confusione tra i fan e i colleghi dello show. Sergio ha spiegato che si è trattato di un fraintendimento nato da una comunicazione sbagliata. Intanto, i dettagli sulla presenza di Fiorello a Sanremo continuano a essere oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori. La polemica resta aperta.
Il panorama televisivo italiano è stato scosso da un improvviso cortocircuito comunicativo che ha visto protagonisti i vertici della Rai e uno dei volti più imprevedibili dello spettacolo nazionale. La vicenda ruota attorno alla presunta conduzione del Festival di Sanremo 2027, un tema che scotta nonostante manchi ancora molto tempo all’evento. Tutto è nato da un frammento video e audio diventato immediatamente virale, capace di generare una spirale di indiscrezioni che hanno costretto il direttore generale della Rai, Roberto Sergio, a intervenire con una smentita categorica e puntuale per ristabilire l’ordine e la verità dei fatti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027, da Fiorello l'annuncio del dg Rai Roberto Sergio, poi la smentita: «Gag incomprensibile»
Leggi anche: Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027: da Fiorello l'annuncio ufficiale del dg Rai Roberto SergioVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Sanremo 2027, Sergio smentisce: Nessun annuncio, Fiorello mi ha tirato in una gag incomprensibileRoberto Sergio, direttore generale della Rai, ha smentito di aver fatto qualsiasi annuncio su Stefano De Martino come conduttore di Sanremo 2027: Vittima ... fanpage.it
Stefano De Martino a Sanremo 2027, Fiorello chiama il dg Sergio che conferma tuttoFiorello strappa a Roberto Sergio la conferma in diretta su RaiRadio2: Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027 ... fanpage.it
Fiorello strappa a Roberto Sergio la conferma! Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027 https://fanpa.ge/tDu0y - facebook.com facebook
Dinanzi a “giornalisti” che strumentalizzano una gag, Roberto Sergio si trova costretto a precisare all’Adnkronos quella che era chiaramente una gag: “Nessun annuncio su #Sanremo2027, non è stato ancora deciso nulla. Ci mancherebbe, visto che deve anc x.com