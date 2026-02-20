Sanremo Roberto Sergio smentisce l’annuncio su Stefano De Martino | Coinvolto in una gag da Fiorello

Roberto Sergio ha chiarito che Stefano De Martino non è coinvolto in nessuna gag con Fiorello, come annunciato in precedenza. La notizia aveva generato confusione tra i fan e i colleghi dello show. Sergio ha spiegato che si è trattato di un fraintendimento nato da una comunicazione sbagliata. Intanto, i dettagli sulla presenza di Fiorello a Sanremo continuano a essere oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori. La polemica resta aperta.