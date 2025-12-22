Costacurta sicuro | La Juve ha la fiducia per pensare di poter raggiungere chi sta davanti Openda? Dei tre è l’attaccante più adatto a questa squadra vi spiego perchè

Costacurta analizza le ambizioni tricolori bianconere e spiega perché Openda è più funzionale di Vlahovic per il gioco della squadra. Dagli studi di Sky Sport, anche  Alessandro Costacurta  ha voluto dire la sua sul momento di forma attraversato dalla  Juventus, offrendo spunti di riflessione molto interessanti sia sulle ambizioni di classifica che sulle gerarchie tecniche dell’attacco. L’ex difensore e oggi opinionista ha analizzato con lucidità le prospettive della squadra guidata da Luciano Spalletti, mantenendo un cauto ottimismo. Pur non indicando i bianconeri come i favoriti assoluti per il titolo, “Billy” ha sottolineato come il rallentamento delle rivali e la ritrovata fiducia del gruppo possano aprire scenari interessanti per una rimonta che fino a poco tempo fa sembrava improbabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

