Costacurta sicuro | La Juve ha la fiducia per pensare di poter raggiungere chi sta davanti Openda? Dei tre è l’attaccante più adatto a questa squadra vi spiego perchè
Costacurta analizza le ambizioni tricolori bianconere e spiega perché Openda è più funzionale di Vlahovic per il gioco della squadra. Dagli studi di Sky Sport, anche Alessandro Costacurta ha voluto dire la sua sul momento di forma attraversato dalla Juventus, offrendo spunti di riflessione molto interessanti sia sulle ambizioni di classifica che sulle gerarchie tecniche dell’attacco. L’ex difensore e oggi opinionista ha analizzato con lucidità le prospettive della squadra guidata da Luciano Spalletti, mantenendo un cauto ottimismo. Pur non indicando i bianconeri come i favoriti assoluti per il titolo, “Billy” ha sottolineato come il rallentamento delle rivali e la ritrovata fiducia del gruppo possano aprire scenari interessanti per una rimonta che fino a poco tempo fa sembrava improbabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Sacchi controcorrente: «Tudor non mi sta piacendo per due motivi. Avrei dato fiducia a Thiago Motta, vi spiego perchè non ha funzionato con lui»
Leggi anche: Tudor sicuro: «Esonerato dalla Juve? No, e vi spiego il perché. Sulla sfida contro la Lazio…»
Costacurta: Openda è più adatto di Vlahovic in questa Juventus, crea spazi per Yildiz e Conceiçao; Scudetto, c’è anche la Juventus di Spalletti? Dibattito al Club; Costacurta convinto da Openda: Più adatto anche di Vlahovic alla Juventus; Maignan Juventus, Costacurta spiazza tutti sul rinnovo: «Nessuno è indispensabile in questo Milan! Non penso che il club debba fare pazzie».
Costacurta: "Openda è più adatto di Vlahovic per questa Juventus, crea spazi a Yildiz e Conceiçao" - L'ex milanista ha analizzato l'attacco dei bianconeri: "E' l'attaccante che serve di più alla squadra di Spalletti" ... msn.com
Costacurta avverte: «Nella Juve non so quanti giocatori...» - Costacurta a Sky promuove i cambi di Spalletti ma boccia l’esperimento difensivo e sottolinea il divario tecnico tra il kosovaro e il portoghese La vittoria in Champions League contro il Pafos ha port ... juventusnews24.com
Costacurta: "Juve assolutamente deludente. Da Zhegrova ci si aspetta di più" - Alessandro Costacurta, dagli studi di Sky Sport, ha commentato i primi 45 minuti del match Juventus- tuttojuve.com
Costacurta difende l'Inter: "Non c'è da chiedere scusa per niente. La gente la fa facile e spara giudizi con troppa facilità. Questa gente crede che arrivare in una finale di Champions League sia una passeggiata. Ma ca**o l'Inter è arrivata due volte in Champion - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.