Poesia e coraggio oltre la Sla | il messaggio di speranza di Luca Neri attraverso un libro

Forlitoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una raccolta che raccoglie poesie scritte prima e dopo la diagnosi di Sla. Un’opera che attraversa un percorso umano intenso, dove la fragilità non annulla mai il desiderio di continuare a esprimersi e a essere attivi. Si è svolta la presentazione del nuovo libro di Luca Neri alla presenza del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

