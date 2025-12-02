Poesia e coraggio oltre la Sla | il messaggio di speranza di Luca Neri attraverso un libro
Una raccolta che raccoglie poesie scritte prima e dopo la diagnosi di Sla. Un’opera che attraversa un percorso umano intenso, dove la fragilità non annulla mai il desiderio di continuare a esprimersi e a essere attivi. Si è svolta la presentazione del nuovo libro di Luca Neri alla presenza del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
