Silvio Toriello crimini segnano la vita di Atri nella seconda metà dell’Ottocento

Il nome di Silvio Toriello è legato a una serie di eventi violenti che sconvolsero Atri tra il 1874 e il 1883. Due rapine con sequestro di donne si sono verificate nel 1874, mentre nel 1876 si registrano spari notturni rivolti alla casa di un cittadino influente. Nel 1882, un furto nel Duomo scuote la comunità, e nel 1883 si verifica il tragico omicidio di un ragazzo di dodici anni rinvenuto morto in un laghetto.

; due ratti violenti con sequestro di due giovani donne, avvenuti il 21 giugno e il 30 luglio 1874; alcuni colpi di fucile sparati la notte del 21 settembre 1876 all'indirizzo della casa di Gaetano Benvenuti, dei quali viene sospettato autore Don Nicola Finocchi, fratello di Antonio, Sindaco e deputato al Parlamento; il clamoroso furto notturno nel Duomo, avvenuto il 16 agosto 1882 e infine lo stupro e l'assassinio del giovinetto dodicenne Luigi Scena, il cui cadavere viene ritrovato in un laghetto a Capo d'Atri nel pomeriggio del 2 febbraio 1883. Dopo improvvise, quanto inquietanti istruttorie, per lo più avviate da lettere anonime e scritte vergate sui muri della cittadina con il carbone, le indagini tornano ogni volta a "dormire" come le braci sotto una spessa quanto impenetrabile coltre di cenere.