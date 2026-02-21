Serie A Women Ternana-Juventus | probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita tra Ternana e Juventus si gioca perché le due squadre vogliono conquistare punti importanti in campionato. La Juventus cerca di risalire la classifica dopo alcune performance deludenti, mentre la Ternana punta a sfruttare il vantaggio casalingo. Le formazioni si preparano con intensità, e i tifosi aspettano con entusiasmo l’incontro. La partita sarà trasmessa in diretta su diverse piattaforme televisive, offrendo una grande opportunità di seguire il calcio femminile.

Archiviata l'amarezza europea, per la Juventus Women è già tempo di tornare a concentrarsi sul campionato. Domenica 22 febbraio 2026, alle ore 12:30, le bianconere saranno di scena allo Stadio Moreno Gubbiotti di Narni per affrontare la Ternana Women nella quindicesima giornata della Serie A Women 20252026.Una trasferta delicata, in un momento cruciale della stagione. La squadra allenata da mister Canzi arriva alla sfida dopo la sconfitta casalinga contro il Wolfsburg e la conseguente eliminazione dalla Women's Champions League. Un colpo duro dal punto di vista emotivo, ma che non deve distogliere l'attenzione dagli obiettivi nazionali. Vigilia fondamentale in casa Ternana Women. Domani, al Moreno Gubbiotti di Narni (calcio d'inizio ore 12:30), le rossoverdi affronteranno il Genoa nella gara valida per la 14ª giornata del campionat ... ternananews.it Women | Massimiliano Canzi presenta Ternana-Juventus | OneFootballLe bianconere scenderanno in campo nella giornata di domani, domenica 22 febbraio 2026 alle ore 12:30, in trasferta contro la Ternana Women. Di seguito le parole di Massimiliano Canzi alla vigilia ... onefootball.com In Serie A Women frenano Roma e Juventus, mentre ne approfitta l'Inter per avvicinarsi alla vetta della classifica. In coda vittoria importante della Ternana che supera in colpo solo Parma e Genoa. Con la sua prima tripletta in carriera, Beccari trascina la #Juventus momentaneamente al terzo posto con 23 punti ad un punto dall'Inter reduce dalla vittoria contro la Ternana. Le stesse nerazzurre che dopo il pareggio della #Roma capolista contro il Parma