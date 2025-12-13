Serie A Women Juventus-Napoli | probabili formazioni e dove vederla in tv
Sabato 13 dicembre 2025, la Juventus Women affronterà il Napoli nel match valido per la nona giornata della Serie A Women, disputandosi davanti al proprio pubblico. L'incontro rappresenta un'importante occasione per entrambe le squadre di consolidare le rispettive posizioni in classifica e regalare emozioni ai tifosi. Ecco le probabili formazioni e le modalità di visione in tv.
Sabato 13 dicembre 2025 la Juventus Women torna in campo davanti al proprio pubblico per la nona giornata della Serie A Women. Al “Pozzo-La Marmora” di Biella, con fischio d’inizio fissato alle 12:30, le bianconere d’Italia ospiteranno il Napoli in una sfida che mette in palio punti pesanti nella. Today.it
Juventus-Napoli (Serie A Women): quando e dove si gioca, dove vederla in tv - Lo Stadio Comunale Vittorio Pozzo Lamarmora di Biella sarà sede del match tra Juventus Femminile e Napoli Women, gara valida per la nona giornata della Serie A Women. msn.com
Juventus Women-Napoli, dove sarà possibile vedere il match - Sabato 13 dicembre 2025 la Juventus Women, dopo la brillante trasferta austriaca contro il St. tuttojuve.com
???? È arrivato il momento del derby Milan-Inter in Serie A Women. ?? La gara rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre per restare in alto in classifica e dare continuità ai recenti risultati. ?? Nel primo commento dove vederla - facebook.com facebook
? | ?????????? ?????? ??? Serie A Women Athora ?? Ternana Women ? H 15.00 Stadio Curva Fiesole - Viola Park ? DAZN Match Day Powered by Subbyx #ForzaViola #FiorentinaTernana x.com
Juventus-Napoli W. 4-0 | Doppietta di Pinto nel poker bianconero | #SerieAWomenscup