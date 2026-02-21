Serie A Juventus-Como 0-2 Sprofondo Juve Allianz di gelo | gol e highlights

La Juventus ha subito una sconfitta casalinga contro il Como, che ha segnato due gol e ha rotto la serie di risultati positivi. La causa risiede in una prestazione sotto tono dei bianconeri, che non sono riusciti a trovare la reazione. I gol degli ospiti sono arrivati nel secondo tempo, lasciando lo stadio in silenzio. La squadra di casa cerca ora di rialzarsi in vista delle prossime partite.

Pomeriggio amaro per la Juventus, che cade tra le mura amiche dell’Allianz Stadium contro il Como nel match valido per la 26ª giornata di Serie A. Uno 0-2 che pesa, maturato al termine di una gara in cui i bianconeri hanno creato, spinto e colpito legni, ma senza trovare il gol. La Juventus parte con piglio deciso. Yildiz accende subito la manovra sulla sinistra, rientra sul destro e calcia forte da fuori area, trovando però un grande intervento di Butez, che si distende e devia in angolo. È il segnale di un avvio propositivo, ma all’11’ arriva la doccia fredda: il Como sfrutta una situazione favorevole e trova il vantaggio con Vojvoda, bravo a finalizzare una manovra rapida. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Serie A Women, Como-Juventus 0-2. Prova di maturità: gol e highlightsLa Juventus Women batte 2-0 il Como e porta a casa tre punti fondamentali in Serie A Women. Serie A, Sassuolo-Juventus 0-3. Vittoria di carattere: gol e highlightsLa Juventus chiude il girone d’andata della Serie A 20252026 con una vittoria convincente 3-0 contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Juventus-Cagliari 2-1: gol e highlights | Serie A Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie A | I precedenti di Juventus-Como; Serie A, Juventus-Como: probabili formazioni e dove vederla in tv; Juventus-Como: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Juventus-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv. Serie A, oggi Juventus-Como - DirettaTorna in campo la Juventus. Oggi, sabato 21 febbraio, i bianconeri sfidano il Como - in diretta tv e streaming - all'Allianz Arena nella 26esima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti è reduce d ... adnkronos.com Juventus-Como, il risultato LIVEIn avvio la sblocca Vojvoda dalla distanza, ma pesa un altro errore di Di Gregorio che sbaglia l'intervento. Openda pericoloso, traversa di Da Cunha. Dopo l'intervallo raddoppia Caqueret che conclude ... sport.sky.it La Juventus è sotto al termine del primo tempo contro il Como: decide una rete di Vojvoda. Riusciranno i bianconeri a ribaltarla - facebook.com facebook Juventus-Como 0-2. Fabregas imbriglia Spalletti: prosegue il periodo no di Di Gregorio x.com