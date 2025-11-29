Ballando con le Stelle spaccato in due | tra ‘lastra-gate’ Barbara D’Urso e il possibile addio di Selvaggia Lucarelli

Dal caso Fialdini ai retroscena organizzati su Barbara D’Urso e Rossella Erra: dietro le quinte del programma si consuma una guerra tra chi è fedele a Milly Carlucci e chi starebbe preparando l'uscita verso Mediaset. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

“Barbara D’Urso si ritira” Ballando con le stelle, l'indiscrezione choc: cosa sta succedendo >> https://buff.ly/GD6PIFy - facebook.com Vai su Facebook

Ballando con le Stelle spaccato in due: tra ‘lastra-gate’, Barbara D’Urso e il possibile addio di Selvaggia Lucarelli - Dal caso Fialdini ai retroscena organizzati su Barbara D’Urso e Rossella Erra: dietro le quinte del programma si consuma una guerra tra chi è fedele ... Riporta fanpage.it

"Ballando con le Stelle: Il Confronto Scoppiettante tra Barbara d'Urso e Selvaggia Lucarelli" - Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli si sfidano nel programma "Ballando con le Stelle", dando vita a un confronto appassionante che accende un acceso dibattito tra il pubblico. Segnala notizie.it

Selvaggia Lucarelli e Barbara d'Urso: Rivelazioni sorprendenti su Ballando con le Stelle - Selvaggia Lucarelli offre commenti incisivi su Barbara d'Urso e il suo ruolo nel programma "Ballando con le Stelle". Da notizie.it