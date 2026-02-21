Schlein rilancia il No sul Referendum giustizia | ‘In gioco c’è l’idea stessa di democrazia’

Elly Schlein ribadisce il suo netto rifiuto al Referendum sulla giustizia, sostenendo che la questione riguarda la tutela dei cittadini e la stessa democrazia. Durante un comizio, ha criticato le proposte di modifica delle norme e ha sottolineato i rischi di indebolire il sistema giudiziario. La leader si è soffermata anche su altri temi, invitando a una riflessione approfondita. La sua posizione continua a dividere il panorama politico e sociale.

Elly Schlein torna a parlare della riforma sulla giustizia e allarga lo sguardo anche ad altri temi. Ribadisce il No perché è in gioco "la tutela dei cittadini e l'idea stessa di democrazia" Il richiamo al rispetto reciproco tra istituzioni, arrivato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, avrebbe dovuto raffreddare lo scontro. Ma nella campagna referendaria sulla riforma della giustizia il clima resta incandescente. La segretaria del Pd, Elly Schlein accoglie l'appello del Quirinale, ma accusa la premier Giorgia Meloni di averlo ignorato, tornando ad attaccare i magistrati a poche ore dal suo intervento.