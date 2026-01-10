Referendum giustizia Cgil e leader centrosinistra lanciano campagna per il No | In gioco democrazia

Il referendum sulla riforma della giustizia ha suscitato un ampio dibattito tra le forze politiche e i sindacati. Cgil e leader del centrosinistra hanno promosso una campagna per il No, sostenendo che la proposta non apporta benefici concreti ai cittadini né migliora il sistema giudiziario. La discussione si focalizza sull’importanza di preservare i principi democratici e garantire un funzionamento efficace delle istituzioni.

(Adnkronos) – Una riforma che non serve ai cittadini, che non migliora il funzionamento della giustizia. Una riforma che serve solo alla politica, o meglio al governo Meloni, per sottomettere la magistratura parte di un disegno più ampio che porta l'Italia verso l'Ungheria di Orban. Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli lanciano . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Conte, Landini e Schlein lanciano la campagna per il "no" al referendum sulla giustizia Leggi anche: Referendum giustizia, Meloni: Arriveremo a fine legislatura. Sinistra non è abituata alla democrazia – Il video Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Referendum, chi a sinistra dice Sì al No del Pd; Venezuela: Landini, no alle guerre. Condanniamo attacco USA, chiediamo ripristino diritto internazionale e intervento ONU; Referendum, opposizioni all’attacco: «Da Nordio arroganza senza limiti»; Referendum giustizia, Meloni conferma la data: 22 e 23 marzo. Per cosa si vota e come funziona. Referendum giustizia, Cgil e leader centrosinistra lanciano campagna per il No: "In gioco democrazia" - Conte: 'Così salta equilibrio poteri' ... msn.com

Referendum giustizia, al via la campagna del No. Schlein: "Governo ha mania del controllo" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Referendum giustizia, al via la campagna del No. tg24.sky.it

Referendum giustizia, il no di Landini alla riforma: “Disegno politico del governo per mettere in discussione costituzione e democrazia” - Il segretario Cgil attacca il governo sulla giustizia: "Nessuno aveva chiesto il referendum, conferma una volontà autoritaria" ... ilfattoquotidiano.it

La data del referendum sulla Giustizia è ormai quasi certa. Ma Matteo Renzi , che pure contro una certa magistratura ha ingaggiato una battaglia durissima, ancora non ha detto se voterà sì o no alla riforma sulla separazione delle carriere approvata dal centro - facebook.com facebook

Referendum giustizia, Renzi prende tempo: «La mia scelta sul voto la dirò 7 giorni prima» x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.