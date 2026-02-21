Scelte di Di Francesco e Chivu per le formazioni di Lecce-Inter
Di Francesco e Chivu hanno deciso le formazioni di Lecce-Inter, partita che si gioca a causa della voglia di entrambe di ottenere punti importanti. Lecce conferma il suo modulo offensivo, puntando sulla velocità delle ali, mentre l’Inter inserisce alcune novità in difesa per migliorare la solidità. La partita si preannuncia combattuta, con i tifosi che aspettano di vedere come i cambiamenti tattici influenzeranno il risultato. Il calcio d’inizio è previsto nel primo pomeriggio.
In apertura della 26^ giornata di Serie A, si profila uno scontro tra Lecce e Inter, due squadre reduci da prestazioni positive nelle ultime uscite. Le scelte dei due allenatori sono state rese note attraverso le distinte ufficiali, definendo moduli e gerarchie in vista della partita. formazione lecce (4-2-3-1): 30 Falcone; 17 Danilo Veiga, 4 Gaspar, 44 Tiago Gabriel, 25 Gallo; 29 Coulibaly, 20 Ramadani; 50 Pierotti, 16 Gandelman, 23 Sottil; 99 Cheddira. A disposizione: 1 Fruchtl, 32 Samooja, 3 Ndaba, 5 Siebert, 6 Sala, 8 Fofana, 9 Stulic, 11 N’Dri, 13 Perez, 14 Helgason, 18 Jean, 19 Banda, 36 Marchwinski, 79 Ngom. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Formazioni ufficiali Inter Lecce: le scelte di Chivu e Di FrancescoEcco le formazioni ufficiali di Inter-Lecce, in programma nel recupero del 16° turno di Serie A 202526.
Formazioni ufficiali Lecce Inter: le scelte di Chivu e Di FrancescoChivu e Di Francesco hanno scelto le formazioni ufficiali per la partita tra Lecce e Inter, programmata alle 18.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Doppio confronto con la Francia il 18 e il 20 febbraio: le scelte di Daniele Franceschini; Le formazioni ufficiali di Lecce-Inter; Il doppio ex Ventura: Cagliari-Lecce, in palio punti per la salvezza. Difendo le scelte di Di Francesco; Di Francesco pronto: Inter infastidita. Malizia insita, nel calcio c'è una parte sana che...
I ballottaggi di Di Francesco in vista di Cagliari-LecceEusebio Di Francesco ha parlato ieri in conferenza stampa ed oggi, in questo spazio, cercheremo di anticipare i suoi dubbi e poi le scelte che svilupperà questa sera, quando dovrà schierare in campo l ... pianetalecce.it
Il Lecce con coraggio Roma da fermare. Di Francesco, scelte obbligate. E il pari a Torino fa autostimaIl Lecce ospita la Roma oggi alle 18 nel primo incontro al Via del Mare del 2026. Un impegno non semplice per la formazione allenata da Eusebio Di Francesco, contro un avversario sulla carta ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Le formazioni ufficiali per il match delle 18 tra #Lecce ed #Inter Le scelte dei due allenatori x.com
La probabile formazione dell'Inter per la sfida di quest'oggi contro il Lecce #Inter #InterDipendenza #Formazione #SerieA #LecceInter - facebook.com facebook