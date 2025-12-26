Carabinieri in alta uniforme davanti al duomo di Arezzo L' immagine del giorno
Della serie, “saluti da Arezzo”. L'immagine di due carabinieri in alta uniforme con alle spalle la cattedrale dei santi Pietro e Donato è oggi la copertina ufficiale per il profilo Instagram “Arma dei carabinieri”. Uno scorcio suggestivo immortalato, come si vede dalla presenza degli addobbi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
