Sanremo 2026 Carlo Conti guarda a Ballando con le Stelle | le primedonne potrebbero arrivare da lì

Carlo Conti ha ormai chiuso il capitolo più delicato legato al cast dei Big e dei Giovani che saliranno sul palco del Festival di Sanremo 2026. Definita la line-up musicale, l’attenzione del direttore artistico si sta ora spostando su un altro tassello fondamentale dello show: le primedonne che lo affiancheranno sul palco del Teatro Ariston. Se la presenza di Laura Pausini appare sempre più solida, non come co-conduttrice ma come ospite d’onore fissa per tutte e cinque le serate, nelle ultime ore è emersa un’ipotesi che ha subito acceso il dibattito. L’idea che nasce da un successo Rai. A lanciare l’indiscrezione è stata Adnkronos, che ha collegato il futuro di Sanremo a uno dei programmi più forti dell’ultima stagione televisiva: Ballando con le Stelle. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

