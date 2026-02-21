Sanremo 2026 a che ora finiranno le puntate

Carlo Conti ha annunciato gli orari di fine delle serate di Sanremo 2026. La decisione deriva dal tentativo di rispettare i tempi previsti e garantire un ascolto più fluido. Le prime serate termineranno intorno alle 1 di notte, mentre la finale si concluderà alle prime luci dell’alba. La produzione ha comunicato che il pubblico potrà seguire l’evento senza interruzioni eccessive. La prima puntata è prevista per questa sera alle 20:30.

Carlo Conti rompe il silenzio e rivela a che ora finiranno le puntate del Festival di Sanremo 2026: le parole del conduttore. Mancano tre giorni alla prima puntata del Festival di Sanremo 2026 e tutto inizia ad essere pronto per la nuova edizione della kermesse musicale. Proprio nel corso della serata del 24 febbraio ascolteremo per la prima volta le 30 canzoni in gara e di certo le aspettative non verranno deluse. In attesa di scoprire cosa accadrà e quali emozioni ci attendono, in queste ore a rompere il silenzio è stato Carlo Conti. Nel corso di un intervento a Il pomeriggio di Radio2, il conduttore e direttore artistico della kermesse ha fatto uno spoiler su Sanremo 2026, svelando a che ora finiranno le puntate. 🔗 Leggi su Novella2000.it

