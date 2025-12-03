Sanremo 2026 quanto dureranno le puntate? Carlo Conti ammette | Dicono che sono troppo veloce

La nuova edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo è alle porte e dopo l'annuncio dei big Carlo Conti si sbottona sulla durata (e si leva qualche sassolino dalla scarpa). Da quando sono stati annunciati i 30 artisti in gara, la domanda è tornata puntuale come ogni inverno: quanto dureranno le serate di Sanremo 2026? Il 76° Festival della canzone italiana, in programma dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston e in diretta su Rai 1, Radio2 e RaiPlay, sarà condotto ancora una volta da Carlo Conti, che ha già anticipato la sua linea: tanta musica e omaggi a chi quel festival lo ha creato e reso indimenticabile, da Pippo Baudo a Ornella Vanoni e Peppe Vessicchio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sanremo 2026, quanto dureranno le puntate? Carlo Conti ammette: "Dicono che sono troppo veloce"

